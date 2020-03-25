luxuriantdownli

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форумы » Пользователи » luxuriantdownli
Профиль
Личные данные
Дата рождения: 19.01.1975
Пол: Мужской
Место жительства: Россия, Моршанск

Информация о работе
Компания: http://povyshenie-nefteotdachi.promportal.su/
Место расположения: Большая Ордынка, улица
Направление деятельности: Разыскиваем компаньона для запуска 1)изготовления высоконаучных вариантов аппаратуры для нефтедобычи и 2)предложения нефтяным компаниям работ по увеличению дебитов скважин и добычи. Нами спроектированы, запатентованы, сделаны и плодотворно опробованы в скважинах не располагающие близкими аналогами высокотехнологичные типы техники для умножения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи повышение нефтеотдачи пластов и скважин

Сайт  
 
 

Офис в Москве

г. Москва, м. Тушинская
проезд Стратонавтов, дом 9

+7 (495) 491-91-65

+7 (495) 491-91-65

office@sb-zoloto.ru

2011 © СБ Золото

f_min.png B_min.png T_min.png T_min.png g

Создание сайта: Webway Поддержка сайта: ITEAM24