luxuriantdownli

|Личные данные
|Дата рождения:
|19.01.1975
|Пол:
|Мужской
|Место жительства:
|Россия, Моршанск
|Информация о работе
|Компания:
|http://povyshenie-nefteotdachi.promportal.su/
|Место расположения:
|Большая Ордынка, улица
|Направление деятельности:
|Разыскиваем компаньона для запуска 1)изготовления высоконаучных вариантов аппаратуры для нефтедобычи и 2)предложения нефтяным компаниям работ по увеличению дебитов скважин и добычи. Нами спроектированы, запатентованы, сделаны и плодотворно опробованы в скважинах не располагающие близкими аналогами высокотехнологичные типы техники для умножения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи повышение нефтеотдачи пластов и скважин