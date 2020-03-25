luxuriantdownli User Баллов: 0 Регистрация: 25.03.2020 Последний визит: 25.03.2020 09:54:02

Личные данные Дата рождения: 19.01.1975 Пол: Мужской Место жительства: Россия, Моршанск

Информация о работе Компания: http://povyshenie-nefteotdachi.promportal.su/ Место расположения: Большая Ордынка, улица Направление деятельности: Разыскиваем компаньона для запуска 1)изготовления высоконаучных вариантов аппаратуры для нефтедобычи и 2)предложения нефтяным компаниям работ по увеличению дебитов скважин и добычи. Нами спроектированы, запатентованы, сделаны и плодотворно опробованы в скважинах не располагающие близкими аналогами высокотехнологичные типы техники для умножения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи повышение нефтеотдачи пластов и скважин

